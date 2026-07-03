Оригиналният бюст е дело на прочутия скулптор Кирил Тодоров

Крадци задигат паметника на генерал Гурко в парка „Марно поле“ във Велико Търново през 90-те години. Вероятно бюстът е предаден за вторични суровини и претопен, след като близо половин век е стоял, за да напомня на великотърновци кой е техният освободител, смъкнал от старата българска столица сянката на ятагана преди 149 години.

В момента на същия постамент има поставен нов бюст, който е дело на скулптора и почетен гражданин на Велико Търново – Панайот Димитров – Понката. Той е издялан от камък и открит през 1997 г. Още тогава остава отворен въпросът кой и защо си е позволил да посегне на паметника на генерал Гурко, който на 7 юли 1877 г. влиза в старата българска столица и я освобождава от петвековното робство.

Парк „Марно поле“ е изграден в периода 1950 – 1954 г. на площ от 51 дка и с редките и ценни растителни видове представлява своеобразна ботаническа градина. При планирането му на главната алея през 1957 година симетрично един срещу друг са изградени два бюст-паметника от бронз от скулптора Кирил Тодоров. Те са на маршал Ф. И. Толбухин и на ген. Гурко. Тогава паркът е носил името на маршал Толбухин.

Много по-интересна е съдбата на бюст-паметника на маршал Толбухин, който също е откраднат в зората на демокрацията и предаден на вторични суровини. Собствениците на пункта обаче явно са били по-съвестни и са го оставили пред вратата на Регионалния исторически музей. Години наред бюстът се считаше за изчезнал от великотърновската общественост, но в крайна сметка преди няколко години историята беше разплетена от екипа на „Борба“.

Оказа се, че през 2014 г. РИМ предава за съхранение бюста на Художествената галерия „Борис Денев“, където се намира и до днес.

Паметникът не е премахван с решение на Общинския съвет, но и към днешна дата местната власт отказва да го възстанови на постамента му, който в момента е одраскан и покрит с растителност.

Михаил МИХАЛЕВ