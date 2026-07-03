Къде ще спира токът в понеделник, 6 юли

На 06.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 9:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Полски Тръмбеш: с. Вързулица, с. Масларево, бензиностанция с. Масларево, Херос-Норд с. Масларево и Рам-Комерс с.Масларево.

На 06.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Полски Тръмбеш, ул. Руен №66 и №68.

На 06.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Долна Оряховица – ул. Димитър Благоев

На 06.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 16:30 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Полски Тръмбеш: с. Обединение в районите на ТП 6 Бреста Обединение, ТП 9 Училище с. Обединение и ТП 11 Север с. Обединение, с. Климентово НИКИ-2004 ЕООД с. Климентово, МКТП Вивател с. Обединение и Фуражна кухня с. Иванча.

От 06.07.2026 г. до 07.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 9:30 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в районите на община Горна Оряховица: Консорциум Агробизнес – с. Поликраище, с. Крушето и с. Янтра.

Община Полски Тръмбеш: югозападната част на с. Раданово, с. Петко Каравелово и с. Куцина.