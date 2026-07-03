Защо не закръглите цената на 1 милион? Все пак това е Боксониера, не е какво да е. Малко по-широко от гараж.
На партерно ниво – това или е маалкоо магазинче преустроено в боксониера или е малко по-голям гараж преустроен в боксониера. Прости им Господи те не знаят какво правят!
22 карата аааа квадрата де за 60к в евро …брей ,брей ,брей ! Голяма ,,Борба” ще е за купувачи .
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3 коментара за “Обзаведена боксониера с наемател”
Защо не закръглите цената на 1 милион? Все пак това е Боксониера, не е какво да е. Малко по-широко от гараж.
На партерно ниво – това или е маалкоо магазинче преустроено в боксониера или е малко по-голям гараж преустроен в боксониера. Прости им Господи те не знаят какво правят!
22 карата аааа квадрата де за 60к в евро …брей ,брей ,брей ! Голяма ,,Борба” ще е за купувачи .