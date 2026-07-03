Пет летни училища организира ВТУ в сътрудничество с Крайовския университет

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ организира пет летни училища по проект Connect through performance, education and values в сътрудничество с Крайовския университет.

Tемите на училищата предлагат специализирано обучение в областите археология, средновековна история, нова и най-нова история, изкуство, приложна математика и нови технологии.

В училищата участват повече от сто студенти и докторанти от България и Румъния. Обучението се осъществява от водещи научни специалности от Великотърновския и Крайовския университет. Проекът цели качествено академично обучение чрез обмен на добри практики, познаване на обща история, осигуряване на устойчиво развитие чрез развиване на умения, необходими за пазара на труда. Проектът улеснява усвояването на знания в релевантни области за устойчивото развитие на румънско-българския трансграничен регион. Студентите от целевата група ще придобият умения в практикуването на академичен английски език и работа с нови технологии.

Снимка: ВТУ