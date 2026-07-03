Правят безплатни беседи по случай 149 години от освобождението на Търново

Безплатни тематични беседи ще бъдат проведени по случай 149 години от освобождението на Търново. Те се организират от Регионалния исторически музей на 7 юли в музей „Възраждане и Учредително събрание“ от 10.00 и 14.00 часа.

Темата е поверена на екскурзоводите Камелия Раданова и Камелия Генова, които ще запознаят великотърновци с повече подробности от славния 7 юли.

След успешното преминаване на река Дунав при Свищов съгласно руския план за действие е сформиран Преден отряд с командир генерал-лейтенант Йосиф Гурко. Неговата задача е да настъпи стремително по направлението Свищов – Търново – проходите на Централна Стара планина – Стара Загора – Одрин, като използва стратегическата изненада и отсъствието на значителни османски сили.

На 7 юли 1877 г. авангардът на Предния отряд се сблъсква с авангарда на Търновския османски гарнизон при подстъпите на Търново. В ожесточената конна схватка отстъплението на османските сили се превръща в бягство. Предприето е усилено разузнаване с конни разезди в направление към Търново. Генерал-лейтенант Йосиф Гурко използва обстановката и превръща разузнаването в настъпление за освобождаването на града.

Драгунската бригада извършва обходна маневра и настъпва по шосето Севлиево – Търново.

Обстрелвана е от противниковата артилерия, разположена на десния бряг на река Янтра южно от града. Шестнадесета конна батарея с командир подполковник Михаил Ореус заема позиция и след няколко залпа прогонва османската артилерия. Пренася огъня срещу пехотата. Нейният фланг е атакуван от Казанския конен полк. Османските части в състав от 4000 офицери и войници не издържат на удара, изоставят позициите и се изтеглят по направлението към Осман пазар. Преследвани са до свечеряване от Драгунската и Донската казашка бригада. Към 17 ч. в Търново влиза първата казашка сотня, водена от княз Алексей Церетели.

Михаил МИХАЛЕВ