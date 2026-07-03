Три концерта включва фестивалът Arbanassi Summer Music 2026

За първи път в църквата шедьовър „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ ще прозвучи арфа

За шестнадесети път Arbanassi Summer Music ще събере почитателите на камерната музика в архитектурния резерват Арбанаси край Велико Търново. Като едно от утвърдените музикални събития в Източна Европа, бутиковият фестивал ще предложи три концерта във вълнуващата среда на средновековните църкви музеи „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ и „Св. Георги“.

Културният форум по традиция извежда камерната музика от стандартната концертна зала и я пренася в магнетичната църковна атмосфера, обединявайки изпълнители и публика в едно неповторимо преживяване.

Фестивалът стартира на 9 юли в църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“. Концертната вечер под надслов „Любовта ни приветства с „Добре дошъл“ ще бъде посветена на вокални произведения на Ралф Вогън Уилямс, специално преработени за арфа, сопран и три обоя. Във втория концерт, на 11 юли, ще бъдат изпълнени струнни произведения на Антон Аренски и Александър Бородин, а на финала в църквата „Св. Георги“ – на 14 юли, ще звучат Вторият квартет на Менделсон и Струнен квинтет на Александър Глазунов.

Публиката ще се наслади на изпълненията на международна формация от Белгия, Косово, Нидерландия, Германия, Франция и България.

Arbanassi Summer Music се провежда от 2010 г. по инициатива на музиканта от Кралската фламандска филхармония Димитри Местдаг и неговата съпруга великотърновката Юлита Фъсева. Домакин и организатор на събитието е Регионалният исторически музей с подкрепата на Община Велико Търново. Фестивалът е част от Културния календар на старата столица и е носител на престижния европейски лейбъл „Европа на фестивалите, фестивалите на Европа“ (EFFE).