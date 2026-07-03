Църковните камбани в Сухиндол са умалено копие на тези в „Александър Невски“

Уникални камбани притежава храмът „Св. апостоли Петър и Павел“ в Сухиндол. Оказа се, че те са копие на тези от храм-паметника „Александър Невски“ в столицата, но в умален вид.

Този факт е малко известен и за жителите на региона, които са свикнали с камбанения звън от красивата църква. Камбаните, с които разполага храмът, са три. Те са създадени от прочутите леяри братята Георги и Стоян Д. Алексиеви и синове. Тяхното име е изписано и на камбаните в храма „Св. св. апостоли Петър и Павел“.

Двамата братя са родени в Горно Броди, Сярско, тогава в Османската империя. Семействата от рода Алексови са известни леяри на камбани, свещници, полилеи за черкви, иконостаси и други. Работилницата на братя Алексови в Горно Броди се нарича Алексова кузня и в нея братята изработват известните си камбани, часовникови и други механизми.

По-късно братя Алексови се установяват в София за известно време, откъдето приемат много поръчки за изработка на камбани за страната и извън нея.

В 1918 година изработват камбана, тежаща 200 килограма, за църквата „Свети Димитър“ в Каяджик. Активната изработка на камбани продължава до 1961 година. Последни представители на рода, които работят в Синодалната леярна, са Атанас Алексов и синовете му Борис и Никифор Митреви.

Камбаните в Сухиндол са изработени с особено майсторство. На тях освен имената на създателите им има и различни орнаменти. На първата е изобразен Иисус Христос. На втората камбана пък има образ на Богородица с Младенеца. И трите камбани са с почти еднакви размери и имат различни орнаменти. Отлети са през 1929 година и вече близо век огласят Сухиндол със своя звън. Поставени са на висока камбанария, от която се вижда целият град.

През 1770 г. на мястото на днешната църква започва да функционира първото килийно училище. През 1908 г. храмът е реставриран. Днес той е един от най-красивите в цялата област и пази вдъхновяващи стенописи и икони.

Михаил МИХАЛЕВ