Ученици започнаха двуседмичен стаж в университетското издателство

Десетокласниците от паралелката по графичен дизайн с преподавател Венцислав Кирилов в СУ „Емилиян Станев“ започнаха двуседмичен стаж в университетското издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

За поредна година стажантите ще се обучават в продължение на две седмици заедно с техния ментор Петя Калушкова, графичен дизайнер на издателството. Освен опознаването на спецификите на графичния дизайн в рамките на издателството учениците ще имат възможност да посетят Факултета по изобразително изкуство по покана на декана проф. д-р Светослав Косев, където ще присъстват на защити на диломни работи и ще поработят в кабинетите на катедра „Графичен дизайн и визуални комуникации“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ