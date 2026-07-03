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Образование

Ученици започнаха двуседмичен стаж в университетското издателство

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Десетокласниците от паралелката по графичен дизайн с преподавател Венцислав Кирилов в СУ „Емилиян Станев“ започнаха двуседмичен стаж в университетското издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

За поредна година стажантите ще се обучават в продължение на две седмици заедно с техния ментор Петя Калушкова, графичен дизайнер на издателството. Освен опознаването на спецификите на графичния дизайн в рамките на издателството учениците ще имат възможност да посетят Факултета по изобразително изкуство по покана на декана проф. д-р Светослав Косев, където ще присъстват на защити на диломни работи и ще поработят в кабинетите на катедра „Графичен дизайн и визуални комуникации“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ

 

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