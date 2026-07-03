Умуват как да махнат рибни бариери по поречието на реки в областта

МИГРАЦИОННИ БАРИЕРИ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКИ В ОБЛАСТТА ПРЕЧАТ НА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА РИБИТЕ. За това алармираха експерти от Сдружение за дива природа „Балкани“. Те обсъдиха с областния управител Марин Богомилов възможностите за отстраняване на проблемните съоръжения.

Специалистите са забелязали три миграционни бариери. От срещата с губернатора става ясно, че приоритетно ще бъдат разгледани две от тях, които се намират на територията на региона. Целта е възстановяване на екологичната свързаност и опазване на биоразнообразието във водните екосистеми.

От Сдружението изтъкват, че са проучили възможностите за финансиране на тези дейности и са отправили конкретни искания към Областна администрация – Велико Търново, и „Басейнова дирекция“.

Настояват служители на администрацията да проучат собствеността на тези бариери, за да се установят отговорните страни по тяхната поддръжка. От своя страна „Басейнова дирекция“ следва да направи оглед на съоръженията, да установи фактическото им състояние и да издаде предписание за тяхното премахване.

След това на ход ще са РИОСВ и Общината. Необходимо е изискване за юридическо становище, изготвяне на проект за премахването и избор на специализирана фирма.

Губернаторът потвърди ангажираността на институциите към каузата за опазване на околната среда. По думите му предстои да бъдат предприети необходимите действия в рамките на правомощията на Областната администрация за решаване на проблема.

Галина ГЕОРГИЕВА