След загубите от шампиона „Левски“ и „Лудогорец“ /Разград/, отборът на „Етър ВТ“ победи в третата си контролна среща друг елитен тим „Ботев“ (Пловдив). „Виолетовите“ спечелиха срещу „канарчетата“ на терена в базата им в Коматево с 1:2 с попадения на Цветомир Цанев и Петър Петров.

Великотърновци откриха резултата още в 4-ата минута, в която Чавдар Ивайловизпълни ъглов удар, Цветомир Цонев изпревари във въздуха вратаря и с глава прати топката в мрежата за 0:1. Малко след това „Ботев“ можеше да изравни, но Георги Иванов изби топката пред голлинията.

В 13-ата минута удар на Тома Ушагелов мина над гредата, а най-чистата ситуация дойде в 30-ата минута. Ушагелов изведе прецизно Чавдар Ивайлов сам срещу вратата, той напредна, можеше да подаде и на свободния Цанев, но реши да стреля сам и уцели вратаря.

„Ботев“ също имаше подобна възможност, след като Самуил Цонов излезе срещу вратаря, но Никола Виденов спаси с крак. Удар на Никола Илиев пък мина до гредата.

Втората част започна с нова възможност на етърци, но Славков извади удара на Георги Иванов в корнер. Неофициален дебют направи новото попълнение Мартин Борисов, а в игра Иван Иванов пусна и всички останали футболисти.

В 61-ата минута шут на Величков бе уловен, после вратарят извади и опасен удар под сглобката. Нов удар на Кристиян Величков бе спасен, а в 66-ата минута Петър Петров удвои резултата. Младият нападател получи топката от Атанас Атанасов, овладя я и със завъртане я изстреля в ъгъла за 0:2. Етърци продължиха да създават положения, а в 81-ата минута домакините можеха да намалят, но Александър Христов чудесно спаси удар на Джон.

Минута преди края Алекс Джон все пък върна почетно попадение, а в добавеното време „виолетовите“ можеха да вотболежат и трети гол, но Пранждев извади в корнер удара на Петър Петров с глава.

Тази вечер от 19:00 часа „Ботев“, ще изиграе втора контролна среща със „Спартак“ /Варна/ на стадион „Христо Ботев“.

„Етър ВТ“: Никола Виденов, Георги Александров, Георги Иванов, Росен Иванов, Тома Ушагелов, Чавдар Ивайлов, Стефан Трайков, Анастас Пемперски, Никола Борисов, Ивайло Марков, Цветомир Цанев (Александър Христов, Мартин Борисов, Атанас Атанасов, Виктор Василев, Християн Цветков, Стивиян Макавеев, Кристиян Величков, Петър Зографов, Евгени Пейчев, Петър Петров).

Снимки: botevplovdiv.bg