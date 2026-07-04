BESS CUP 3×3 се завръща в сърцето на Горна Оряховица още по-мащабен, още по-силен и още по-вълнуващ, обявиха организаторите.

На 11 и 12 юли централният площад в Горна Оряховица ще бъде терен за стрйтбол. Мъжете се впускат в уличния баскетбол през първия ден от 17:00 часа, като ще има категория и Мъже 40+. Потвърждение на регистрациите е до 16:30 ч., а таксата участие е 50 евро на отбор. Задължителната регистрация е с поне 3-ма състезатели в платформата: play.fiba3x3.com

Всички отбори, достигнали елиминационната фаза ще получат екипи, а наградният фонд е внушителен- 3000 евро.

Победителите ще приберат 1600 евро, вторите 700 евро, третите ще се утешат с 500 евро, а четвъртите с 200.

На 12 юли /неделя/от 10 часа е турнирът за подрастващи до 12, до 15 и до 18 години. За младите баскетболисти са предвидени много предметни награди.

За публиката в двата дни допълнителен бонус ще бъдат зрелищни конкурси по стрелба от тройката и забивки.