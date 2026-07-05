17- годишните националки десети на Европейското първенство по плажен хандбал, юношите завършиха 13- ти

Националният отбор на България завърши в Топ 10 на Европейското първенство по плажен хандбал за девойки до 17 години. В състава имаше три ъстезателки на ХК “Етър-64”. Това са Мартина Тодорова, Стефани Желева и Даная Минчева

Момичетата ни заеха 10-то място в крайното класиране на шампионата в Загреб от общо 17 отбора. В последния им мач на турнира малко късмет не достигна на „лъвиците“ за победа над Швеция в двубоя за 9-10 място.

Хандбалистките от скандинавската държава взеха първата част със златен гол (20:21), а съставът ни спечели втората с 20:18 и победно попадение на Даная Минчева. При допълнителните удари шведките бяха по-прецизни и се наложиха с 2:4, а с това взеха и мача с 1:2.

Мартина Тодорова реализира 18 точки, Нася Асенова добави 12, Даная Минчева завърши с 8.

Юношите на България завършиха с победа участието си в Европейското първенство по плажен хандбал в Загреб. Тук в отбора бяха Максим Иванов от „Етър- 64“, Иво Иванов, Владимир Атанасов и Кристиян Тодоров от ХК “Локомотив” (Горна Оряховица).

В последния си мач на турнира съставът ни надигра Турция с 2:0 (24:20, 32:23) и зае 13-ото място в крайното подреждане. Атанас Найденов и Кристиян Тодоров реализираха по 18 точки, 13 добави Владимир Атанасов.

България завърши първенството в Хърватия със серия от четири поредни победи и само една злощастна загуба от Румъния след shoot out в груповата фаза лиши тима от възможността да спори за по-предно място в крайното подреждане