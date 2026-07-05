Нов скенер с AI за 900 000 евро заработи в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

Иновативният апарат прави диагностиката в старата столица на световно ниво

ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ ЗАРАБОТИ в Отделението по образна диагностика на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Свръхмодерният скенер носи огромни предимства за лекарите и пациентите, тъй като позволява поставяне на прецизна диагноза за няколко минути с минимално облъчване. Инвестицията за апарата възлиза на 900 000 евро, осигурени от здравното министерство по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Възлагаме големи надежди на тази апаратура по отношение на бързата, точна и щадяща диагностика“, заяви изпълнителният директор на болницата д-р Даниел Илиев

Новият скенер е 160-слайсов, на марката Canon. Разполага с изкуствен интелект, благодарение на който медиците могат да реконструират образите с изключителна прецизност и детайлност. Това на свой ред гарантира много по-точна и бърза диагноза.

„Това е най-новата технология, която позволява драстично намаляване на лъчевото натоварване на пациента. С нея минимизираме значително риска от рентгеновото лъчение, което е най-голямото предимство на машината“, споделя клиничният апликационен специалист Стоян Тодоров.

С компютърния томограф вече ще се провеждат нови медицински дейности, които досега не са извършвани в клиниката. Ползволява и безболезненото реализиране на процедури, които в миналото са били тежки и неприятни за пациентите. Например виртуална кардиоангиография – профилактика и изследване на сърдечносъдовата система без използването на инвазивни катетри, и 3D виртуална колоноскопия – неинвазивен скринингов метод за ранна диагностика на заболявания на дебелото черво.

Една от огромните ползи от модерния скенер е и опцията за извършване на специализирана КТ перфузия на глава. Процедурата позволява засичане на исхемични инсулти за броени минути. Това скъсява критичното време за започване на интравенозна тромболиза – лечението, което може да възстанови пациента напълно и да спаси живота му.

„Този компютърен томограф е иновативен със способностите си. Новите изследвания в областта на сърдечносъдовата и неврологичната образна диагностика ще доведат до много по-адекватно, навременно терапевтиране и спасяване на човешки животи“, пояснява началникът на отделението по образна диагностика д-р Димитър Казаков, д.м.

Междувременно в клиника продължава да се работи активно по изграждането на специализиран Stroke Center – Център за борба с инсултите. Бъдещото специализирано звено ще бъде оборудвано с трети скенер, а плановете включват и подмяна на ядрено-магнитния резонанс с последен модел с изкуствен интелект.

Галина ГЕОРГИЕВА