През уикенда започнаха приключенията на децата от традиционния Ученически лагер „Ряховец“. Той се организира по проект на Община Горна Оряховица „ТАЛАНТИ GO” и съвместно с НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново.

След като се изкачиха до хижа „Божур“, комендантът на лагера направи инструктаж на децата по мерките за безопасност. Участниците се разпределиха в 3 отбора – „Ловците“, „Чери“ и „Спартанци“, а след това заедно с родителите изградиха палатковия лагер, информираха организаторите. Още първата вечер малчуганите се изправиха и пред първото си предизвикателство – да участват в приготвянето на вечерята, а след това бяха предвидени и интересни забавления, като викторина, хоротека и кино под звездите.

Така в рамките на трите дни участниците се включиха в различни игри, беседи и интересни занимания. Те имаха и поход до археологическите разкопки на крепостта „Ряховец“ и се запознаха с въоръжението и техниката на българите от Възраждането до наши дни. Момчетата и момичетата имаха практически занимания, по време на които придобиха умения за оцеляване в природата, участваха в стрелби с пневматична пушка и лък и в различни ролеви игри, в които помагаха и родителите. По време на лагера бяха предвидени и вечер на талантите, много танци, песни и различни забавления на открито.

И за трите дни организаторите осигуриха продуктите за храна, която обаче участващите деца и родители трябваше сами да си приготвят.

На финала всички деца получиха специални сертификати за участие в Ученически лагер „Ряховец“, а преди да си тръгнат, почистиха района на лагера край хижа „Божур“.