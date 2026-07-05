Димитър Байдаков се завръща на стадион “Раковски”в Севлиево

Опитният нападател Димитър Байдаков отново ще облече екипа на ФК “Севлиево”. 33-годишният таран е първото лятно попълнение за сезон 2026/2027 в Северозападната Трета лига, съобщиха от клуба. Байдаков бе част от шампионския състав, извоювал промоцията на “сините” и завръщането на севлиевци при професионалистите през миналата 2025 година. През изминалия шампионат игра за дубъла на “Етър ВТ” отново в третия ешелон.

Димитър Байдаков е роден на 15.02.1993 година във Велико Търново. Юноша е на “Етър”, но е минал и през школите на “Литекс”, “Левски” и “Славия”. Още на 19 прави дебют в “А” група с “Етър 1924” и записва четири мача в елита. Впоследствие в различни периоди защитава цветовете на “Локомотив” (Горна Оряховица), ФК “Любимец”, ФК “Севлиево” и “Миньор” (Раднево).

Байдаков е трикратен първенец на Северозападната Трета лига.

“Добре дошъл обратно в Севлиево и много голове със синия екип, Митак!”, обявиха на стрницата си в социална мрежа от севлиевския клуб, на който старши треньор е друг великотърновец Ивайло Тодоров-Рони. Тимът ще започне подготовка на 13 юли.