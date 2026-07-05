Георги Марков с трети медал от Младежката световна лига по карате
Третият си медал от състезание от Младежката световна лига по карате спечели Георги Марков. Състезателят на великотърновския клуб „Етър“ взе бронз във възрастовата група до 14 години на кумите в категория -55 килограма. Възпитаникът на треньора Николай Лесичков направи впечатляващ турнир, като записа пет категорични победи и една минимална загуба на турнира в Пореч. Общо 64 каратеки стартираха в категорията, разпределени в четири потока. Великотърновският талант стана победител в своя поток, след успехи над съперници от Австрия с 6:1, Черна гора с 1:0, Гърция с 6:1 и Украйна с 3:0. На полуфинала Георги Марков згуби от състезател от Венецуела с 2:3, давайки точка в последните секунди. След това за бронза се наложи над друг украинец с 3:0 точки.
„Пореден голям успех за Карате клуб „Етър“ на Младежката световна лига в Пореч, Хърватия! Нашите състезатели отново показаха характер, отлична подготовка и боен дух!
Георги Марков завоюва 3-то място след впечатляващи 5 победи в дисциплината кумите, мини кадети, категория -55 кг!
Денислав Радев достигна до 4-ти кръг в кумите при кадетите, категория -52 кг.
Амира Абулибде се класира до 3-ти кръг в кумите при джуниорките, категория -59 кг.
Радослав Русанов достигна до 3-ти кръг в кумите при кадетите, категория -52 кг.
Гордеем се с представянето на всички наши състезатели! Благодарим на треньорите, родителите и всички, които подкрепят отбора!“, обявиха от Карате клуб „Етър“.