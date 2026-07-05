Обрасли електропроводи спират тока в Хотница по 5-6 пъти на ден

Кмет скочи срещу честите аварии, електроуреди масово се повреждат

ЖИТЕЛИТЕ НА ХОТНИЦА СА ПОДЛОЖЕНИ НА ЕЖЕДНЕВНИ АВАРИИ ПО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА. След множество сигнали от хората кметът Десислав Йорданов сезира официално „Енерго-Про“ и настоя за незабавни действия по решаване на проблема.

В жалбата си управникът посочва, че от половин година електрозахранването в селото е доста нестабилно. По думите му прекъсванията на тока са се превърнали в ежедневие, като в някои дни захранването спира по 5-6 пъти.

Според изложеното в писмото му в кметството постоянно постъпват оплаквания от хората за повредени електроуреди и възпрепятстване на нормалното функциониране на домакинствата.

Йорданов настоява дружеството да извърши обстойна проверка и да посочи причините за честите аварии. Кметът апелира от „Енерго-Про“ да представят и конкретен план за ремонтни дейности, които да гарантират надеждното подаване на ток.

Управникът изтъква още, че електропроводите в Хотница са силно обрасли с храстовидна растителност. Настоява за спешното им разчистване като мярка срещу бъдещи повреди.

За да увеличи натиска върху дружеството, Йорданов призова жителите на селото също да подадат индивидуални жалби до „Енерго-Про“.

Галина ГЕОРГИЕВА

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