Откриха човешки останки в близост до автосервиз

Човешки останки откри жител на Свищов. На 2 юли около обяд съдействие в полицейското управление в крайдунавския град е потърсил местен жител. Той обяснил, че зад сграда в основата на 4-метров скат е открил човешки кости.

Зловещата находка се появила, след като рухнал земен скат при обилен дъжд в близост до автосервиз.

При първоначалния оглед е установено, че на това място е имало старо гробище.

Назначена е съдебно-медицинска експертиза. По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура във Велико Търново.

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