Прокуратурата с протест срещу оправдателна присъда за апаши, опитали да откраднат вещи за над 2000 евро

Двама уличени в опит за кражба на ценни вещи застават пред Окръжния съд във Велико Търново.

Делото ще се гледа на 9 юли по протест на Районната прокуратура след като първоинстанционният съд е оневинил извършителите по повдигнатите им обвинения.

С присъда от 15 април 2026 г. Районен съд – Павликени е признал подсъдимите Александър Ц., който е осъждан и Венцислав Н.- реабилитиран по право за невиновни за извършеното деяние, за невинни. За 40-годишния Александър Ц. то е било при условията на повторност, в немаловажен случай, след като е осъден на осем месеца лишаване от свобода по друго дело за кражба със споразумение.

Той и 51-годишният му съучастник са обвинени в това, че на 3 октомври 2024 г. в Павликени след предварителен сговор помежду си, чрез използване на техническо средство – шестостенен метален профил, извършили опит да отнемат лични вещи на Т. М.

Двамата злосторници искали да задигнат три гоблена в рамки, два златисти метални свещника, настолна бормашина, ъглошлайф, телевизор, дървено сандъче с български монети в обръщение, 33 статуетки от бял метал, седем чашки от бял метал, порцеланова амфора с египетски мотиви. Подготвената плячка била на обща стойност 5 127,73 лв. /над 2000 евро/.

Опитът за посегателството останал недовършен, поради независещи от двамата обвиняеми извършители причини.

Веселина АНГЕЛОВА