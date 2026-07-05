Различни забавления ще предложи традиционната инициатива „Семейни съботи в музея“ в Горна Оряховица и Долна Оряховица през юли и август

Забавления за малки и големи ще предложи традиционната инициатива „Семейни съботи в музея“ в Горна Оряховица и Долна Оряховица през юли и август. Това съобщиха организаторите от Историческия музей – Горна Оряховица, които са домакини на събитията заедно с Етнографския музей – Долна Оряховица.

Проявите започват на 11 юли в железничарския град, като в началото на всяка събота включилите се в заниманията ще играят играта „Пътешественикът и тези чудни, чудни вещи“. В нея те ще трябва да познават различни предмети, а за най-добрите ще има награди. След игрите от времето на дядо и баба, в които участниците бяха въвлечени миналата година, сега те ще могат да се върнат още по-назад във времето и да проследят историята на оръжията и войните, посочиха организаторите. За това ще помогнат специалисти – реконструктори от Национално дружество „Традиция“, които ще покажат въоръжение, облекло и бойни техники от различни епохи. Започваме с Ивайло Антонов, който ще ни води по воинските пътища на Второто българско царство, обясниха от музея. Следващата седмица отново сме на бойна нога с Йончо Боянов, Николай Цонев и Йордан Райков, които ще представят униформи, огнестрелно и хладно оръжие от Възраждането. Участниците ще видят как са били екипирани въстаниците по време на Априлското въстание, както и противникът им от турската армия и нередовните части.

И тъй като светът не може да е само война, а трябват още вяра и изкуство, музейните работници са подготвили за малките посетители среща с иконописеца Албена Момчилова от ателие „Св. Роман“, която ще ги запознае с целия процес по създаване на икони – от подготвянето на дъската до позлатата.

От 8 август започват Семейните съботи в Етнографски музей – Долна Оряховица, които тази година са посветени на истинската, домашна и вкусна храна. Майсторите Анна и Димитър Спасови отново ще бъдат гости, но този път в ролята на грънчари. Заедно с децата те ще изработят просфори. Тези просфори ще се използват следващата седмица, когато шеф Ивайло Иванов ще учи своите гости как се правят обредни хлябове. В една от съботите ще гостуват младите пчелари Михаела Фенерева и Максим Георгиев от Драганово, които ще разкажат и покажат чудния свят на пчелите и меда. За финал уредникът Петър Георгиев ще приготви с участниците лютеница по негова изпитана рецепта.

От Историческия музей в Горна Оряховица уточниха, че всяка седмица ще съобщават подробности за следващата събота.

БТА, Исторически музей – Горна Оряховица. Снимка: Николай Венков (архив)

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков

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