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Съдят 22-годишен, подпалил родния си дом, умъртвил баща си и ранил майка си и сестра си

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22-годишен застава на подсъдимата скамейка след като подпалил родния си дом, докато близките му спели.  Така извършителят умъртвил баща си и причинил тежки изгаряния на своите майка и сестра.

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Подсъдимият Бейхан М. ще отговаря за това, че на 25 август 2025 г. в стражишкото село Сушица умишлено умъртвил своя баща А. А., като деянието е извършено по начин, опасен за живота на мнозина и по особено мъчителен за убития начин – чрез палеж, и в условията на домашно насилие

Бейхан М. запалил жилищната сграда, на стойност 12 500 евро, като пожарът е представлявал опасност за живота на трима души.

С деянието си младият мъж причинил тежка телесна повреда на Р. М. — негова майка, изразяваща се в пламъково изгаряне на кожата на коремната област, долни крайници и лява ръка  III степен на площ около 33 %, довело до постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота. Тежка телесна повреда е получила и сестра му М. М., изразяваща се в изгаряне на кожата на главата, тялото и крайниците III степен на площ около 45 %, довело до постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

Деянието е извършено по начин, особено мъчителен за пострадалите и опасен за живота на мнозина.

Делото е насрочено за 7 юли в Окръжния съд във Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА

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