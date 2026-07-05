Три медала за Таекуондо клуб „Инвикта“ от „Смели сърца“

Един златен и два сребърни медала завоюваха състезатели на Таекуондо клуб „Инвикта“ от ежегодния национален турнир по олимпийско таекуондо WT „Смели сърца“. Надпреварата в спортна зала „Арена Сливница“ бе организирана със съдействието на Спортен клуб „Фаворит“ и Българската федерация по таекуондо – стил WT, под егидата на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България.

С най-силно представяне се отличи Александър Алексиев, който стана шампион в при децата в кътегория -48 кг, клас Б. По пътя към златното отличие той записа две последователни убедителни победи.

Със сребърни медали се окичиха Ивайла Кирилова при деца в категория -25 кг, клас Б и Кристиян Тодоров при деца в -36 кг, клас Б. Поредното успешно участие е доказателство за постоянството в тренировъчния процес и за отличната подготовка на младите състезатели на ТК „Инвикта“. Клубът продължава да утвърждава името си сред водещите школи по олимпийско таекуондо в България. Ръководството на клуба поздравява всички участници за достойното представяне и им пожелава още много бъдещи успехи на националната и международната сцена.