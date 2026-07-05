Търсят паркинг за иззетите коли на пияни и дрогирани зад волана

На работна среща на 2 юли областният управител Марин Богомилов и новият директор на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) – Велико Търново Владислав Илиев обсъдиха институционалното си сътрудничество. Разговорът е част от поредицата срещи на губернатора с ръководителите на териториалните структури в областта за подобряване на координацията.

Двамата акцентираха върху предстоящия мащабен ремонт на сградата на Областна администрация, в която се помещават 13 държавни ведомства, включително и структурите на НАП. Обсъдени бяха и мерки за подобряване на организацията по паркирането на служебните автомобили в района на Старото военно училище.

По време на срещата бе повдигнат и важен проблем, свързан със съхранението на иззетите от пияни водачи автомобили, които подлежат на продажба от НАП. В момента поради липса на обособен паркинг за нуждите на агенцията тези превозни средства се оставят на отговорно пазене от собствениците, което създава затруднения.

Областният управител Марин Богомилов се ангажира да организира координирана среща за решаване на казуса. В нея ще участват представители на Община Велико Търново, „Пътна полиция“ и общинското дружество „Паркинги и гаражи“. Целта е да се обсъди възможността за използване на съществуващи буферни и наказателни паркинги или специално обособяване на такива за нуждите на териториалната дирекция на НАП.

Срещата потвърди доброто взаимодействие между Областна администрация и НАП и общата им насоченост към намиране на практически решения по важни административни и организационни въпроси, които засягат работата на институциите и обслужването на гражданите.

Веселина АНГЕЛОВА