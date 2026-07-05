Великотърновският талант Михаил Русинов стана балкански първенец на копие, побеждавайки с нов национален рекорд

Българските състезатели завоюваха рекордните осем титли и общо 12 медала, а освен това поставиха и четири национални рекорда на Балканското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Ново Место (Словения). Тимът ни се нареди на второ място в отборното класиране след Турция.

Михаил Русинов стана шампион на Полуострова, като изпрати копието на 69.23 метра и грабна балканската титла.

С този впечатляващ опит възпитаникът на треньора Николай Гемижев постави нов национален рекорд и остави зад себе си постижението от 68.38 м на Ангел Спасов от 2016 г. Състезателят на великотърновския клуб “Ивайло 93” за пореден пък показа възходящото си развитие, подобрявайки непрекъсато постиженията си. Талантът от старата столица е ученик в специалност “Транспортно строителство” в ПГСАГ “Ангел Попов”.

Шампиони с върхови постижения на страната станаха още Дилян Чернополски в спринта на 100 метра с 10.53 секунди, Васил Антонов на 400 метра с 47.19 секунди, Васил Антонов, Никола Петков, Стилиян Панев, Дилян Чернополски с 41.48 секунди, подобрявайки стария национален рекорд с почти секунда – 42.35 секунди, точно 20 години след поставянето му.

Балкански първенци са още Зара Илиева на 3000 метра с 9:50.76 минути, Стилиян Орлинов на скок дължина със 7.48 метра, Виктория Ангелова на троен скок с 13.26 метра и Димитър Стефанов на гюле с 18.00 метра.

Сребърни медали взеха Алис Илиева на 1500 метра с 4:33.76 минути и Никола Петков на 110 метра с препятствия – 13.68 секунди, а бронзови – Софи Димитров на 100 метра с 11.75 секунди и Илиян Марков на скок дължина със 7.23 метра.