Горнооряховският “Локомотив” загуби от “Фратрия” (Варна) с 1:2 в третата си предсезонна контрола. Балансът на “железничарите” от проверките е победа, равенство и загуба, след като преди това биха “Дунав” и направиха 0:0 с “Черно море”.

В равностойно първо полувреме в Горна Оряховица попадения не паднаха. През втората част “Фратрия” засили агресията в атака и Тимур Кораблин се разписа за гостите. Завърналият се в “Локомотив” таран Жулиян Иванов вкара гол след асистенция на новото попълнение Димитър Илиев.

Малко по-късно Роберт Боч реализира второто попадение, с което оформи крайния резултат 1:2 за гостите.

В игра за домакините се появиха 21 футболисти, сред които и играчи на проби. По решение на треньорския щаб от “Локомотив” не обявяват състава си за контролните срещи.

Следващата проверка на „черно-белите“ ще бъде другата събота в Горна Оряховица срещу “Спартак” (Плевен).