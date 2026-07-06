16 отбора се включиха в „Лясковец CUP“, шампион е ОПГ

Четвъртото издание на турнира по минифутбол за мъже „Лясковец CUP“ вече е част от историята. От 3-ти до 5-ти юли изкуственото игрище на стадион “Михаил Алексиев” се превърна в арена на емоции, футболни страсти, феърплей и благородство.

„Благодарим на всички 16 отбора, които се включиха, а до финалната среща, наблюдавана от над 300 души достигнаха местните любимци от Team Kamzer и ОПГ. Срещата приключи при резултат 3:1 в полза на ОПГ. На трето място се класира отборът на All stras, след победа с дузпи над ФК Спортист /Козаревец/. Със заслужени индивидуални отличия бяха наградени: най – добър вратар Добрин Костов от ОПГ, най – добър защитник Емилиян Николов от ОПГ, най-добър полузащитник Тодор Бакърджиев All stras, най – добър нападател Станимир Андреев от ФК Спортист, а призът за играч на турнира отиде при Кристиан Стефанов от ОПГ.

И тази година изданието на турнира бе подкрепено от ресторант “Плевенчето”- Г.Оряховица, осигурил ваучер за консумация за най-резултатния отбор, магазин “Амиго” – град Лясковец – ваучер за най-шумната компания, “Ваньо Чолаков 52” ЕООД – парични награди в игрите с феновете, а за отбора, отбелязал най-малко голове в турнира наградата бе нощувка във “Ваканционно селище Балканъ” – с. Калайджии.

И най-важното – нашата благотворителна цел беше изпълнена! Всички събрани средства, извън организационните разходи, ще бъдат предоставени на школата на ФК Левски – Лясковец“, информира организаторът на надпреварата Веселин Боев.