На трето място се класира мъжкият отбор на великотърновския клуб “Етър-Стил” на Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика, проденено в столицата. Така тимът повтори успеха от миналата година, когато също грабна бронзовите медали.

Индивидуално Кристиан Дуков е шести на прескок и осми на земя, Марин Кисьов и Цветелин Цончев са седми, съответно на прескок и висилка.

При жените Кристина Димитрова стана вицешампионка на прескок и е седма на успоредка.

Александър Александров взе бронз на прескок при младежите, четвърти е на земя и висилка, шести на успоредка и осми на многобой.

При кадетките Гергана Илиева завърши шеста на успоредка и седма на прескок.

Две шести места взе Дария Велчева при девойки старша възраст на прескок и успоредка.

СК „Етър-Стил“ направи поредното си силно първенство.

Момичетата младша възраст и девойките младша възраст станаха по категоричен начин отборни шампионки на България. При децата момчетата са отборен вицешампион. Сребърни медалистки отборно са и момичетата старша възраст. С бронз се окичиха момчетата младша възраст. Великотърновският клуб спечели и куп индивидуални отличия.

В Държавното първенство участваха близо 720 състезатели от 25 клуба