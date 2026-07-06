3,5 млн. евро повече от местни налози в хазната на Велико Търново

Работи се и по 40 мащабни проекта

49,5 млн. лева са постъпленията от местни приходи през 2025 г. в Община Велико Търново при запланувани 42,2 млн. лева, което показва отлична събираемост и завишена отговорност на гражданите и бизнеса.

Касовото изпълнение на бюджета за миналата година бе представено на обществено обсъждане от заместник-кмета на старопрестолния град Снежана Данева-Иванова и директора на общинската дирекция „Бюджет и финанси“ Мариан Маринов. Събитието бе организирано от председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов.

Бюджетът е съобразен с тригодишната прогноза и спазва приоритетите за разходване на постъпилите средства, отчита началото на мащабна инвестиционна програма в старопрестолния град и общината, както и увеличени местни приходи заедно с повишена събираемост.

На малко над 194 милиона лева възлиза отчетената макрорамка. 65% от тези средства са делегирани от държавата дейности за системите на образованието, социалните политики, култура и др. 35% – за местни и дофинансирани дейности.

През 2025 г. Община Велико Търново изпълнява 40 проекта с европари. 161,2 млн. лева са привлечени безвъзмездни средства и 27,5 млн. лева е собственият принос. Най-голям дял от проектите – 26, са по Плана за възстановяване и устойчивост.

Поставено е началото и на реализиране на мащабна инвестиционна програма, включваща реконструкция на ВиК мрежи и основен ремонт на улици на територията на града, общински пътища, модернизация на училища, строителство на нова детска градина, обновяване на културна инфраструктура, саниране на 16 многофамилни жилищни сгради, енергоспестяващо улично осветление и др.

До края на 2025 г. са подписани споразумения с МРРБ за 17 проекта от Инвестиционната програма за общински проекти. За част от проектите се очаква сключване на допълнителни анекси към споразуменията.

Бюджетът на Община Велико Търново гарантира съществуването на малките училища и маломерните паралелки и осигури в пъти повече средства за програмата за младежки дейности. Гарантирана и надградена бе знаковата за старопрестолния град програма „Ин витро“.

С близо 10% бяха увеличени средствата за Културния календар на Община Велико Търново.

Ана РАЙКОВСКА