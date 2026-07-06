Антония Начева пета в Европа с Националната микс щафета

Страхотен успех постигна българския модерен петобой. Националната микс щафета, в състав Антония Начева и Георги Илиев, завоюва престижното 5-то място на Европейското първенство за младежи и девойки в Испания, със сбор от 1455 точки. Антония е Спортист №1 на Велико Търново при юношите и девойките за миналата година, състезателка е на СК Боляри 2009.

Нашите състезатели направиха изключително силно и балансирано представяне срещу най-добрите сили на континента, като записаха много добри резултати в отделните дисциплини.

В плуването двамата дадоха трето време в общото класиране с резултат от 0:53,75 минути, донесло им 332 точки.

Във фехтовката спечелиха 230 спечелени точки, а преодоляването на паркура бе за 1:04,16 минути- 448 точки.

Комбинираната дисциплина- бягане и стрелба, Начева и Илиев завършиха с време 14:15,88 мин. (445 точки), което им подсигури мястото в челната петица!

Шампион е миксът на Унгария – 1543 т., пред този на Франция – 1534 т., Чехия – 1506 т., Неутрални атлети (ANB) – 1479 т. и Бългрия – 1455 т. Националите оставиха зад себе си традиционно силни нации в този спорт като Великобритания, Италия, Германия, Турция и домакините от Испания!

„Поздравления за Антония, Георги и целия треньорски щаб за отличното представяне! Гордеем се с вас! “, обявиха от Федерацията по модерен петобой.