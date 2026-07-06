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Крими

Дрогиран припаднал до къща за гости

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Наркотични вещества иззеха служители на РУ – Велико Търново и Горна  Оряховица. На 5 юли сутринта в управлението е получен сигнал за млад мъж в безпомощно състояние в района на къща за гости в областния град.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил самоличността на мъжа – 21-годишен местен жител. Той е отказал медицинска помощ. В близост до него е намерена кутия, съдържаща около 1 грам растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на синтетичен канабиноид. Мъжът е задържан е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая се води досъдебно производство.

Същия ден около 21,30 ч. в Лясковец е извършена проверка на 21-годишен местен жител, в хода на която е установена и иззета свивка, съдържаща 1 грам тревиста маса, реагираща при полеви наркотест на канабис. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство. 

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