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Единственият в региона Център за високи постижения ще подготвя квалифицирани кадри за пазара на труда

Ана Райковска 174 четения 0 Comments

Инвестициите на павликенската гимназия са в размер на 1,8 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

На официална церемония в ПГАТ „Цанко Церковски“ бе открит единственият във Великотърновска област Център за високи постижения. Лентата прерязаха кметът на Павликени инж. Емануил Манолов, директорът на гимназията Миглена Желязкова, областният управител Марин Богомилов и ученик от гимназията.

Инвестицията е на стойност близо 1,8 млн. евро и е реализирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Новият учебен център има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти за пазара на труда в различни професионални направления. Очакванията са той да се утвърди като регионален център за професионално образование и квалификация в Северна България.

По проекта е изградена нова сграда, в която са разположени четири специализирани работилници – по полиграфия, растениевъдство, цифрово програмно управление и опериране със земеделска техника. Всяка от тях разполага с високотехнологично оборудване, което дава възможност за практическо обучение на учениците.

Учебният център представлява първа фаза на проекта за съвременна образователна среда в професионалното образование и обучение. Предстои втората, в която са заложени обучения на педагогическите специалисти, на ученици и възрастни, разширяване на партньорството с бизнеса, както и сътрудничество с университети в трите професионални направления.

На събитието присъстваха и началникът на РУО Велико Търново Здравка Минчева, председателят на Общинския съвет д-р Венцислав Георгиев, представители на бизнеса, на висши учебни заведения и на училища от региона и страната. В знак на признателност за дългогодишната подкрепа към гимназията гостите получиха плакети от ръководството на училището.

Ана РАЙКОВСКА

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