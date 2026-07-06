Канят деца на безплатно лятно кино

ЛЯТНА ФИЛМОВА ПРОГРАМА С ЛЮБИМИ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖЕСТРАННИ ЗАГЛАВИЯ представя Детският отдел на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ във Велико Търново.

От 6 до 17 юли малчуганите ще имат възможност да се потопят в света на приключенията, класическата литература и българското кино по време на ежедневни прожекции.

Всеки делничен ден от 14:00 ч. ще бъде излъчвана поредна серия от емблематичната екранизация на романа „Под игото“. Веднага след нея, от 15:00 ч., програмата продължава с разнообразни филми като „Том Сойер“, „Деца играят навън“, „Куче в чекмедже“, „Принцът и просякът“ и др.

Финалният ден от инициативата е 17 юли, когато ще има прожекции на „Бай Ганьо“ и „Черна легенда“.

Кампанията е част от летните занимания на библиотеката и има за цел да превърне ваканцията в полезно оползотворено време за забавление и досег с класическата литература и киното.

Входът за всички прожекции е свободен.

Галина ГЕОРГИЕВА