Къде ще спира токът във вторник, 7 юли

На 07.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Лясковец – абонатите захранени от ТП 20 Лясковец.

На 07.07.2026 г., от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Полски Тръмбеш: с. Вързулица, с. Масларево, МКТП Вивател с. Обединение, Фуражна кухня с. Иванча, бензиностанция с. Масларево, Херос-Норд с. Масларево и Рам-Комерс с. Масларево.

Община Свищов: с. Горна Студена, с. Алеково, с. Александрово, западния стопански двор на с. Козловец Свинекомплекс на с. Българско Сливово.

На 07.07.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Полски Тръмбеш: : с. Обединение в районите на ТП 6 Бреста Обединение, ТП 9 Училище с. Обединение и ТП 11 Север с. Обединение, с. Климентово НИКИ-2004 ЕООД с, Климентово, МКТП Вивател с. Обединение и Фуражна кухня с. Иванча.

На 07.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Павликени: с. Върбовка и всички абонати захранващи се от ВЕЛ Върбовка, ПС Върбовка.

На 07.07.2026 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. Мaрия Габровска № 2, ул. Георги Бакалов № 6, ул. професор Илия Янулов № 5, ул. Симеон Велики № 1, 2, 4 и 5, ул. Полтава № 1, 3 и 5, ул. Твер № 2, 6, 10, 13, 16, ул. Княз Александър Батенберг № 2, 4, ул.Краков № 5, 7, 9, 11 и 13, бул. България № 41, 43 и 45, ул. Толедо, ул. Асти, ул. Колоня товар, ул. Серес, Парушев, бизнес център Тремол, магазин Билла, ВТУ 4 корпус, районен инспекторат по образование, магазин ЛИДЛ, спортна зала Васил Левски.