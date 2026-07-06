Националната младежка филхармония със симфоничен концерт в Летния театър на 8 юли

Събитието е от съпътстващата програма на фестивала „Сцена на вековете“

Със симфоничен концерт на Националната младежка филхармония в Летния театър на Велико Търново стартира съпътстващата програма на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“ 2026. Събитието е на 8 юли, сряда, от 20 часа, входът е свободен.

Проектът Национална младежка филхармония е вдъхновен от спонтанната идея на Столина Добрева, директор на Национално музикално училище „Любомир Пипков“ – София, да обедини и представи изявени възпитаници на училищата по изкуствата към Министерството на културата. Той е замислен като мащабна платформа, чийто сериозен потенциал и устойчивост гарантират успеха и развитието му в перспектива.

Фундаменталната концептуалност на програмата, включваща произведения от композитори – патрони на училищата, сред които Веселин Стоянов, Добри Христов, Панчо Владигеров, Панайот Пипков и Любомир Пипков, подчертава приемствеността между традиция и съвременност и дава визия за бъдещи проекции.

В състава на Национална младежка филхармония под диригентството на маестро Славил Димитров ще се изявят млади музиканти от Национално музикално училище „Любомир Пипков“ – София, Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе, Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна, Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ – Пловдив, Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен, Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ – Стара Загора, и Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас.

Още два концерта в Летния театър на старата столица ще предложи съпътстващата програма на „Сцена на вековете“ 2026. На 31 юли музикалният проект Queen at the Symphony ще представи перфектната симбиоза между рок енергия и оркестровата класа на Симфониета Шумен, а на 11 август е концертът на Михаил Йосифов и Симфониета Враца Jazz Standards.