Малчуганите ще участват в разнообразни образователни, творчески и занимателни дейности

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ И БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ стартира в Община Стражица. В нея малчуганите ще усвояват знания и умения според собствените си интереси, което облекчава родителите в грижите през времето, когато учебните заведения не работят. Инициативата беше открита от кмета Йордан Цонев.

Лятна академия осигурява целодневни занимания за хлапетата в сигурна и приятелска среда. Дейностите са насочени към развиване на таланти, насърчаване на творческо мислене, повишаване на езикови умения, сценично поведение, спорт, здравословни навици и др.

Занятията ще продължат до края на август.

Инициативата се реализира като част от дейностите по проект „Талантите на община Стражица – път към успеха“, финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027 г. Общата сума за реализация е над 240 000 евро, а сред останалите заложени дейности са организиране на тематични конкурси, фестивали, състезания, спортни мероприятия, научни събития и др. В рамките на проекта предстои танцова надпревара „Танцуващите мостове“, посветена на етническата толерантност и междукултурния диалог. Предвидени са и стипендии за участници във видеоконкурс „Моят град/село след 2050 г.“. Всички запланувани събития ще са достъпни за децата и учениците в общината, като се осигурява активно включване на минимум една трета от общия брой малчугани и две трети от хлапетата от уязвими групи.

Галина ГЕОРГИЕВА