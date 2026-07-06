Постоянен арест за двама обвиняеми за държане на наркотични вещества с цел разпространение

Окръжна прокуратура-Велико Търново ръководи разследванията по две досъдебни производства за държане на наркотични вещества с цел разпространение – престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 от НК.

На 2 юли в Свищов, 27-годишен мъж от града е заловен от полицията да разпространява марихуана, както и да държи значително количество от това наркотично вещество – 1,5 кг на стойност над 15 000 евро, с цел продажбата му.

При друг случай, на 3 юли от ОДМВР – Велико Търново е започнато досъдебно производство, в хода на което, при извършено във Велико Търново претърсване в управляван от 35-годишен мъж от гр. София лек автомобил, са намерени и иззети 130 гр. марихуана, както и различни количества амфетамин и кокаин.

След доклад на материалите и преценка на събраните доказателства от страна на наблюдаващите прокурори от Окръжна прокуратура – Велико Търново двете лица са привлечени в качеството на обвиняеми за извършени от всеки от тях престъпления по чл.354а, ал.1, предл. 4 от НК – държане на наркотични вещества с цел разпространение.