ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 149-АТА ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ТЪРНОВО
07 юли 2026 г. /вторник/
10,00 ч. и 14,00 ч. Музей „Възраждане и Учредително събрание“
Тематични беседи „Освобождението на Търново“. Вход свободен
17,00 ч. Паметник „Майка България”
- Заупокойна молитва за загиналите за Освобождението, отслужена от Негово Високоблагоговейнство ставрофорен свещеноиконом д-р Славчо Иванов.
- Военен ритуал по полагане на венци и цветя на признателност.
- Химн на Р България.
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Курсанти от НВУ „Васил Левски“ отдават чест и полагат цветя на признателност пред паметниците на:
- Генерал-фелдмаршал Гурко
- Ген. Сава Муткуров
- Паметна плоча на загиналите великотърновци във войните
- Паметник на Васил Левски
- Паметник и Паметна плоча до храм „Възкресение Христово“
- Паметник на Христо Ботев
- Паметник на обесените
- Паметник на Стефан Стамболов
- Велчова завера
- Паметник на Христо Иванов- Големия
17,30 ч. парк „Марно поле“
Празничен концерт на Духов оркестър при Община Велико Търново.
21,45 ч. площад „Цар Асен І“
Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов- звук и светлина”.