понеделник, юли 6, 2026
Последни:
Освобождението
Горещи новиниОбщество

ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 149-АТА ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ТЪРНОВО

БОРБА БГ 91 четения 0 Comments

07 юли  2026 г. /вторник/

10,00 ч. и 14,00 ч. Музей „Възраждане и Учредително събрание“

Тематични беседи „Освобождението на Търново“. Вход свободен

17,00 ч. Паметник „Майка България”

  • Заупокойна молитва за загиналите за Освобождението, отслужена от Негово Високоблагоговейнство ставрофорен свещеноиконом д-р Славчо Иванов.
  • Военен ритуал по полагане на венци и цветя на признателност.
  • Химн на Р България.

  • Курсанти от НВУ „Васил Левски“ отдават чест и полагат цветя на признателност пред паметниците на:

  • Генерал-фелдмаршал Гурко
  • Ген. Сава Муткуров
  • Паметна плоча на загиналите великотърновци във войните
  • Паметник на Васил Левски
  • Паметник и  Паметна плоча до храм „Възкресение Христово“
  • Паметник на Христо Ботев
  • Паметник на обесените
  • Паметник на Стефан Стамболов
  • Велчова завера
  • Паметник на Христо Иванов- Големия

17,30 ч. парк „Марно поле“

Празничен концерт на Духов оркестър при Община Велико Търново.

21,45 ч. площад „Цар Асен І“

Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов- звук и светлина”.

Вижте още

От неделя влиза в сила новият График за движение на влаковете

БОРБА БГ 613 четения 0

Големите пожари в Старо Търново

БОРБА БГ 6835 четения 0

20 май – Търновград днес… преди години

БОРБА БГ 3399 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *