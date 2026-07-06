Шампионска титла и сребро за великотърновския талант Матей Николов от Държавното по плуване за юноши

С три медала– златен и два сребърни, се завърна състезателят на ПК „Олимпик“ /Сандански/ Матей Николов от Държавното лично-отборно първенство по плуване за юноши и девойки младша възраст, проведено в Пловдив. 300 състезатели от 56 клуба в страната мериха сили в града под тепетата, през изминалия уикенд.

Великотърновският талант е шампион на 100 метра свободен стил, с ново лично постижение от 57.63 секунди, втори е на 50 м св. стил и на 50 м гръб.

„Зад този успех стоят месеци на възстановяване, ежедневни пътувания до Павликени за тренировки, постоянство и отлични резултати както в спорта, така и в училище. Само преди няколко месеца Матей претърпя нелепа контузия и прекара близо два месеца със счупен крак. Това беше сериозно изпитание за едно момче, посветило се на спорта. Вместо да се откаже, той прие възстановяването като поредното предизвикателство. С много търпение, дисциплина и упорита работа успя да се завърне в басейна и да достигне до най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Особено ценен е фактът, че успехите му не се ограничават само до спорта. Всеки ден Матей пътува до Павликени, за да провежда тренировките си – избор, който изисква много време, лишения и отлична организация. Въпреки натоварената си програма той се справя отлично и с учебните си ангажименти, а тази година постигна и много добри резултати на Националното външно оценяване след 7 клас. Това е доказателство, че с дисциплина, труд и подкрепа високите спортни постижения могат успешно да вървят ръка за ръка с качественото образование.

Като негов треньор и баща съм горд не само с медалите, които спечели, а с характера, който изгражда. Истинската стойност на един спортист не се измерва единствено с победите, а със способността му да преодолява трудностите, да не се отказва и всеки ден да бъде по-добър от вчера.

Благодаря на целия екип на ПК „Олимпик“ /Сандански/, на всички, които подкрепят Матей, както и на семейството ни, което ежедневно споделя всички предизвикателства по този път.

Вярвам, че тези успехи са само началото. Матей има потенциал, трудолюбие и характер, а когато тези качества се съчетаят, най-големите победи тепърва предстоят“, разказа бащата и личен треньор на талантливия юноша Калоян Николов.