Театър ВЕСЕЛ представи своя продукция на “FITT 10″ и „Шарено петле”

Търновският куклен театър ВЕСЕЛ се завърна от участие в два международни фестивала – “FITT 10″ (Румъния) и Фестивал за куклено изкуство „Шарено петле” (България). В рамките на седмица екипът представи две от най-играните и пътували по света представления за детска и семейна публика.

В румънския град Турда се проведе десетото юбилейно издание на международния фестивал “FITT 10″, организиран от Националния театър „Аурелиу Манеа” и Областен съвет – Клуж-Напока. Над сто събития, над десет локации и театри от три континента от Португалия, Испания, Италия, Великобритания, Норвегия, Аржентина, САЩ, Молдова оформят визията на фестивала. Театър ВЕСЕЛ представи България с култовото си заглавие „Soldatelul de plumb” („Храбрият оловен войник”) на румънски език. За пореден път бе високо оценен професионализмът на търновските кукленици на международна сцена. Представлението с участието на Веселин Василев и Елка Баланова е представяно на фестивали в Румъния в Букурещ, Галац, Сибиу, Брашов, Алба Юлия, Тимишоара, Крайова и е оценено с множество награди.

Образователният спектакъл „Телефон 112…Позвъни” на Театър ВЕСЕЛ бе поканен за участие в поредното издание на Фестивала за куклено изкуство за всички възрасти „Шарено петле”. Домакин на международния форум е Драматично-куклен театър „Иван Радоев” – Плевен. Театри от България, Чехия и Румъния представиха своя продукция на голяма сцена, на камерна сцена в театъра и на сцената в зала „Катя Попова”.

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели 2026″, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, продължава до края на август. Форумът, част от календара на културните събития на Общината, се реализира с финансовата подкрепа на Община Велико Търново и с любезното партньорство на Художествена галерия „Борис Денев” и Народно читалище „Надежда-1869″.