ВТУ обяви прием за две нови за България защитени специалности

Прием в две нови и единствени за България защитени специалности, бакалавърски програми, обяви Православният богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Те са „Педагогика на обучението по религия и философия” и „Педагогика на обучението по религия и история” и подготвят бъдещи учители с професионална правоспособност. Статутът им на защитени специалности означава, че не се заплащат семестриални такси.

Обучението е в редовна форма със срок 8 семестъра/4 учебни години.

Тези програми дават възможност на младите хора да получат съвременно университетско образование, съчетаващо богословска, педагогическа и хуманитарна подготовка, което спомага за успешната им реализация като учители.

Ана РАЙКОВСКА