ВТУ обяви прием за две нови за България защитени специалности
Прием в две нови и единствени за България защитени специалности, бакалавърски програми, обяви Православният богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Те са „Педагогика на обучението по религия и философия” и „Педагогика на обучението по религия и история” и подготвят бъдещи учители с професионална правоспособност. Статутът им на защитени специалности означава, че не се заплащат семестриални такси.
Обучението е в редовна форма със срок 8 семестъра/4 учебни години.
Тези програми дават възможност на младите хора да получат съвременно университетско образование, съчетаващо богословска, педагогическа и хуманитарна подготовка, което спомага за успешната им реализация като учители.
Ана РАЙКОВСКА
One thought on “ВТУ обяви прием за две нови за България защитени специалности”
Дечица , защо си чупите главите с 4-5 години обучение , като спокойно можете да си купите Дипломна от бившият Ректор , който официално е осъден по 10 лева на Дипломна …..
Търсете Чичкото с Мустака и не си чупете главите с толкова години за глупости …