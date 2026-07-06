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ВТУ обяви прием за две нови за България защитени специалности

Ана Райковска 757 четения 1 Comment

Прием в две нови и единствени за България защитени специалности, бакалавърски програми, обяви Православният богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Те са „Педагогика на обучението по религия и философия” и „Педагогика на обучението по религия и история” и подготвят бъдещи учители с професионална правоспособност. Статутът им на защитени специалности означава, че не се заплащат семестриални такси.

Обучението е в редовна форма със срок 8 семестъра/4 учебни години.

Тези програми дават възможност на младите хора да получат съвременно университетско образование, съчетаващо богословска, педагогическа и хуманитарна подготовка, което спомага за успешната им реализация като учители.

Ана РАЙКОВСКА

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One thought on “ВТУ обяви прием за две нови за България защитени специалности

  • Дечица , защо си чупите главите с 4-5 години обучение , като спокойно можете да си купите Дипломна от бившият Ректор , който официално е осъден по 10 лева на Дипломна …..
    Търсете Чичкото с Мустака и не си чупете главите с толкова години за глупости …

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