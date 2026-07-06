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За часове откриха откраднат автомобил

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За броени часове служители на полицейското управление в Свищов откриха противозаконно отнет лек автомобил.

Сигнал за случая е получен на 5 юли. По данни на тъжителя автомобилът е бил паркиран пред жилище в с. Козловец. Предприети са незабавни действия по разследването. Колата е била обявена за общодържавно издирване.

Няколко часа по-късно той е установена в землището на с. Шереметя. Като съпричастен към извършеното деяние за срок до 24 часа по ЗМВР е задържан 49-годишен от с. Павел, известен на полицията и осъждан.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

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