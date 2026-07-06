Задържаха двама наркодилъри с голямо количество дрога

Служители на ОДМВР – Велико Търново активно работят по противодействие държането и разпространението на наркотични вещества

Служители на Пътна полиция-Велико Търново в петък са спрели за рутинна проверка лек автомобил, управляван от 35-годишен от София. При последвало претърсване в автомобила са установени около 155 грама кафяво вещество, реагиращо на канабис, около 24 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо на метаамфетамин и около 26 грама вещество, което се оказало кокаин.

Наркотичните вещества и лекият автомобил са иззети. Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е досъдебно производство за притежание на наркотични вещества, с цел разпространение, под наблюдението на Окръжна прокуратура-Велико Търново.

След доклад на материалите в прокуратурата, той е привлечен, като обвиняем, наложена му е мярка за неотклонение «задържане под стража».

В четвъртък в хода на специализирана полицейска операция служители на РУ – Свищов са извършили проверка на 27-годишен местен жител. При последвали проверки в три автомобила, гараж, два апартамента и прилежащите им избени помещения, ползвани от 27-годишния мъж са установени и иззети около 20 грама растителна маса, реагираща на канабис и 50 мл. течност за вейп, две вакуум машини и ролки с полиетиленови пликове.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. В петък в землището на Лясковец е извършена проверка на 25-годишен от Добрич. Намерени и иззети са около 3 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Срещу него е започнато бързо производство.

Веселина АНГЕЛОВА

снимки-МВР