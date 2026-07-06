Започва спешно разчистване на просеките около електропроводите в региона, махат 17 500 дървета

СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОСЕКИТЕ ОКОЛО ЕЛЕКТРОПРОВОДИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКО.

Мярката цели да се предотвратят опасни аварии и пожари. Проблемът беше обсъден по време на среща между областния управител Марин Богомилов и ръководството на „Енерго-Про“ – ЕРП „Север“.

Над 80% от повредите по електропреносната мрежа в региона са вследствие на паднали изсъхнали дървета и клони върху проводниците. Особено рискови са сухите борове, които освен за прекъсване на тока често стават причина и за възникване на огнища, застрашаващи населените места и инфраструктурата.

Атанас Колев и Марио Маринов, които са в ръководството на „Енерго-Про“ – ЕРП „Север“, и Тодор Георгиев – управител на Регионален оперативен център Горна Оряховица – Габрово, посочиха, че дружеството инвестира в специализирана техника и работи основно със собствени сили, за да ускори дейностите по сеч и отстраняване на опасната дървесина.

Паралелно с това се осъществява активно сътрудничество с държавните горски стопанства. Те маркират опасните дървета извън сервитутните зони. Към момента в региона са маркирани общо 17 500 опасни дървета, които подлежат на премахване.

От енергийното дружество призоваха за съдействие от страна на кметовете на населени места и за осигуряване на логистика по извозването на отсечената дървесина.

Препоръчаха премахнатата дървесина да се предлага на местното население на преференциални и достъпни цени.

Особен акцент в дискусията бе поставен върху крайната спешност на процедурите, за да се изпревари бързият прираст на растителността през активния сезон.

Областният управител пое ангажимент лично да координира взаимодействието между всички институции, за да се гарантира енергийна инфраструктура в областта

Галина ГЕОРГИЕВА