10 години затвор за турски тираджията, убил 9-годишно дете при катастрофа в Хаинбоаз

Състав на Окръжен съд – Велико Търново постанови присъда по наказателно дело от общ характер № 174/2026 г., образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново срещу турския гражданин Съттан Т.

Подсъдимият беше признат за виновен в това, че на 25 януари 2026 г., на главен път II-55, в района на село Мишеморков хан, при управление на товарен автомобил – влекач „Волво“ с прикачено полуремарке „Шмитц“, нарушил правилата за движение по пътищата, като управлявал товарната композиция със скорост 86 км/ч при въведено ограничение от 50 км/ч в участък с временна организация на движението, вследствие на което допуснал занасяне на композицията, навлязъл в лентата за насрещно движение и предизвикал пътнотранспортно произшествие, при което по непредпазливост причинил смъртта на 9-годишно дете, средна телесна повреда на един пострадал и тежка телесна повреда на друга пострадала, след което напуснал местопроизшествието. Съдът прие квалификацията „особено тежък случай“.

Делото беше разгледано по реда на глава XXVII от НПК (съкратено съдебно следствие), след като подсъдимият призна изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, и даде съгласие да не се събират доказателства за тях по реда на чл. 371, т. 2 от НПК.

За извършеното престъпление съдът наложи на подсъдимия наказание 10 години лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

На основание чл. 343г от НК съдът го лиши от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 години, считано от реалното отнемане на свидетелството му за управление.

Съдът призна подсъдимия за невинен и го оправда по обвинението в частта, че е нарушил задължението за непрекъснат контрол върху управляваното превозно средство и забраната за пресичане на двойната непрекъсната пътна маркировка, като в останалата част го призна за виновен.

При определяне на наказанието съдът отчете всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. По искане на съдебния състав бяха събрани допълнителни доказателства. От справка, изискана от Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, се установява, че в периода 22-23 юни подсъдимият е осъществил 76 влизания и 72 излизания през държавната граница на Република България, като няма регистрирани пътни нарушения на територията на Република България. Приети бяха още справка от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР, удостоверяваща, че подсъдимият не се издирва от компетентните органи на Република Турция, справка за съдимост и доказателства за семейното и социалното му положение, от които се установява, че той не е осъждан, семеен е и е трудово ангажиран.

С присъдата съдът осъди подсъдимия да заплати направените по делото разноски в размер на 5 286,87 евро.

Съдът потвърди взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение „Задържане под стража“ до влизане на присъдата в сила.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.

Близки на загиналото дете присъстваха на делото. Те настояваха за максимална присъда и делото да не се гледа по съкратено следствие, защото това би довело до редуциране на наказанието с 1/3. Бащата на детето е в инвалидна количка и не може да ходи. Майката разказа, че и двамата са в много тежко психическо състояние.