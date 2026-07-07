ФК “Севлиево” привлече двама от “Локомотив” (Г. Оряховица)

След Димитър Байдаков ФК “Севлиево” привлече още двама футболисти от региона. Новият старши треньор на третодивизионния тим Ивайло Тодоров взе опитния защитник Милен Савов и талантливият халф Даниел-Виктор Кънчев от “Локомотив” (Г. Оряховица).

Милен Савов е роден на 16 юли 1996 г. в Лясковец. Израства в школите Сливен и ЦСКА и дори записва един мач в елита за “армейците”. Впоследствие защитава цветовете на “Локо” (ГО), ФК “Любимец”, ОФК “Павликени”, “Етър ВТ II” и “Янтра 2019” (Габрово), като има 37 мача във Втора лига с екипа на “железничарите” и “ковачите”. През миналия сезон навършващият 30 години през този месец Савов игра за “Академик” (Свищов) през есента и за горнооряховския “Локомотив” през пролетта.

Даниел-Виктор Кънчев е роден на 8 април 2002 г. във Велико Търново. Продукт на школата на “Етър ВТ” и Академия “Лудогорец”. В този период получава повиквателна за националния отбор U15 и играе за третия състав на “орлите” в Североизточната Трета лига. Впоследствие се завръща в родния град и трупа опит в дубъла на “Етър ВТ”. През 2022 година преминава в “Локомотив” (ГО) и с “черно-белите” вдига Купата на Аматьорската лига (2023 г.) и печели промоция за Втора лига без нито една загуба през сезон 2023/24. Тежка контузия и последвала операция на предна кръстна връзка спират възхода му, но въпреки това Кънчев се завърна в игра през миналия сезон, записвайки участие в 7 мача във втория ешелон.

“Добре дошли в Севлиево и много успехи със синята фланелка, Милене и Дидо!”, обявиха от третодивизионния клуб.