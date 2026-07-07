7 успешни акции на Ротаракт клуб Велико Търново за година

Младежите подкрепиха разнообразни каузи в полза на обществото

7 ХУМАНИТАРНО НАСОЧЕНИ КАУЗИ ОСЪЩЕСТВИ В РАМКИТЕ НА ЕДНА РОТАРИАНСКА ГОДИНА РОТАРАКТ КЛУБ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Младежите насочиха усилията си към деца, подрастващи и семейства в нужда, популяризиране на исторически и културни забележителности, подкрепа за повишаване на раждаемостта и др.

Първата мащабна акция членовете на организацията реализираха през октомври. Тогава се проведе събитието „Лов на съкровища”, чиято цел бе популяризиране на многобройните културни забележителности на Велико Търново. Следващият месец младежите освежиха панорамната площадка в парк „Света гора”, която често е обект на вандалски прояви.

В средата на декември местният Ротаракт клуб стартира менторска програма, чиято цел е хора с опит от различни сфери да помогнат на младежи в професионалното им развитие и ориентиране.

В навечерието на един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово, ротаракторите реализираха традиционна си кампания „Купи и дари”. В рамките на акцията бяха събрани 780 кг хранителни продукти за 19 семейства в нужда и за потребителите на Социална услуга „Приют” в Горна Оряховица.

През февруари Ротаракт клубът в старата столица отбеляза 23-ти рожден ден. На тържеството беше събрана сумата от 4200 евро, с която закупиха „Клетка на Роше” за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания във Велико Търново.

На 7 и 8 март бе реализирана традиционната кампания „С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми“. От продажбата на букети бяха осигурени 4320 евро за две двойки от Велико Търново.

В навечерието на Рождество Христово членовете на организацията отново проведоха кампанията „Купи и дари”. Инициативата набра близо половин тон хранителни продукти, които бяха раздадени на 18 семейства в нужда.

През ротарианската 2025/2026 година към клуба се присъединиха двама нови членове. От организацията отправят покана към всеки, който е на възраст между 18 и 35 години и има желание да твори устойчиви и полезни инициативи в полза на обществото, да се присъедини към техните редици.

Галина ГЕОРГИЕВА