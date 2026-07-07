Автобус уби жена на пешеходна пътека във Велико Търново
Автобус от градския транспорт във Велико Търново блъсна и уби на място пешеходка, докато пресича на “зебра”.
Трагичният инцидент се случи днес малко след 11:00 часа в района на пазара. На мястото веднага пристигнаха екипи на полицията и Центъра за спешна медицинска помощ във Велико Търново. Медиците констатираха смъртта на жената.
Починалата е на 67 години.
Районът е отцепен. Причините за произшестовето са в процес на изясняване.
Образувано е досъдебно производство.
Галина ГЕОРГИЕВА
One thought on “Автобус уби жена на пешеходна пътека във Велико Търново”
За толкова много години и мандати , АрбанаситУ какво направи ?
Освен че стана мултимилионер и че Ева маменцето на Търново и го направи НЕвелико ?
Ред в хаоса, ама на Арбанаси ….
Глупаци