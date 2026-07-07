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Автобус уби жена на пешеходна пътека във Велико Търново

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Автобус от градския транспорт във Велико Търново блъсна и уби на място пешеходка, докато пресича на “зебра”.

Трагичният инцидент се случи днес малко след 11:00 часа в района на пазара. На мястото веднага пристигнаха екипи на полицията и Центъра за спешна медицинска помощ във Велико Търново. Медиците констатираха смъртта на жената.

Починалата е на 67 години.

Районът е отцепен. Причините за произшестовето са в процес на изясняване.

Образувано е досъдебно производство.

Галина ГЕОРГИЕВА

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One thought on “Автобус уби жена на пешеходна пътека във Велико Търново

  • За толкова много години и мандати , АрбанаситУ какво направи ?
    Освен че стана мултимилионер и че Ева маменцето на Търново и го направи НЕвелико ?
    Ред в хаоса, ама на Арбанаси ….
    Глупаци

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