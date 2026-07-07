Автобус уби жена на пешеходна пътека във Велико Търново

Автобус от градския транспорт във Велико Търново блъсна и уби на място пешеходка, докато пресича на “зебра”.

Трагичният инцидент се случи днес малко след 11:00 часа в района на пазара. На мястото веднага пристигнаха екипи на полицията и Центъра за спешна медицинска помощ във Велико Търново. Медиците констатираха смъртта на жената.

Починалата е на 67 години.

Районът е отцепен. Причините за произшестовето са в процес на изясняване.

Образувано е досъдебно производство.

Галина ГЕОРГИЕВА