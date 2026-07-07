Четири „Училища за пример“ има в областта ни

Великотърновското ОУ „Димитър Благоев“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Поликраище, СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица, и СУ „Максим Райкович“ – Лясковец, са сред 28-те училища от цялата страна, които успешно завършиха двугодишната програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“.

Те получиха своите сертификати на официална церемония в София, в рамките на събитието „(р)Еволюция на смисъла: Рефлексия и развитие“. В него участваха над 300 училищни лидери, учители, ментори и партньори на фондацията, обединени от общата мисия за по-качествено, справедливо и приобщаващо образование за всяко дете.

До момента програмата „Училища за пример“ е достигнала до над 70 000 ученици, а над 180 училища от страната вече са преминали или в момента участват в нея.

Програмата подкрепя училищните екипи да изграждат лидерство, ефективно преподаване и училищна култура, в която всяко дете има възможност да разгърне своя потенциал.

Основана по инициатива и с финансовата подкрепа на „Америка за България“ през 2010 г., фондацията „Заедно в час“ обучава учители и директори, подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

Ана РАЙКОВСКА