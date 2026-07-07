До края на юли мерят костна плътност на преференциални цени в горнооряховската болница

Таксата за изследването е 25 евро

245 ДУШИ ПРЕМИНАХА ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ С ОТСТЪПКА В ЦЕНАТА ОТ 6 МАЙ ДО 30 ЮНИ В МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“.

Преференциалната такса е в рамките на инициатива на лечебното заведение за превенция на заболяването остеопороза. Желаещите да се възползват от намалената цена могат да го направят до 31 юли.

От клиниката отчитат повишен интерес към процедурата спрямо същия период на миналата година. Тогава до началото на юли са се изследвали 82-ма пациенти.

Заплащането за измерване на костна плътност възлиза на 25 евро. Медицинската услуга е привлякла пациенти от Русе, Габрово, Севлиево, Троян и градове от други области. Най-много изследвани са хора от Горна Оряховица, Елена и Велико Търново.

Процедурата се извършва с новия компютърен томограф, който през април получи лиценз и беше въведен в експлоатация в Отделението по Образна диагностика. Методът е изключително прецизен и щадящ.

Кампанията има за цел превенция на остеопорозата. Това е социално значимо заболяване, признато за третата водеща причина за заболеваемост и смъртност в световен мащаб.

Остеопорозата е метаболитно костно заболяване, характеризиращо се с ниска костна минерална плътност, повишена чупливост на костите и висок риск от фрактури. Заболяването може да се прояви с болки в гърба, счупвания на прешлени, кости на предмишницата и други кости, настъпили вследствие на минимални или нискоенергийни травми и падания.

Всички диагностицирани пациенти са консултирани от специалистите по образна диагностика в МБАЛ и насочени за последващо лечение към личните лекари и ендокринолози.

Желаещите да се изследват могат да се запишат на телефон 0878 746 356.

Галина ГЕОРГИЕВА