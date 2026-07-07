“Етър ВТ” пуска от сряда в продажба абонаментните карти за новия сезон във Втора лига.

“Време е отново да бъдем заедно!

Абонаментните карти за сезон 2026/2027 вече са в продажба!

Новият сезон е пред нас. Нови битки, нови емоции и нови поводи да покажем, че Етър е много повече от футболен клуб – той е общност, традиция и любов, която се предава от поколение на поколение.

От 8 юли започва продажбата на абонаментните карти за домакинските мачове на „виолетовите“ през сезон 2026/2027.

Карти могат да бъдат закупени във фен магазина и в клубния офис на стадион „Ивайло“.

С абонаментна карта не просто си осигуряваш място на трибуните. Ти заявяваш своята вярност към любимия отбор и ставаш част от всяка победа, всяка битка и всеки незабравим момент, който ни очаква през новия сезон. Нека отново превърнем стадион „Ивайло“ във виолетова крепост! Всеки глас от трибуните има значение, всяка подкрепа вдъхва сили на отбора.

Бъди с Етър. Защото клубът е силен, когато сме заедно!”, обявиха от клуба. Стандартната карта стрева 100 евро, 250 евро е цената на ВИП карта.